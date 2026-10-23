Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Çarşamba'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Çarşamba'da bir iş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sahibi R.S. (60) hakkında adli işlem başlatıldı, kumardan temin edildiği değerlendirilen 8 bin 460 liraya el konuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen 8 bin 460 liraya el konuldu.

Kaynak: AA
Rusya ve Ukrayna arasında kısmi ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor

Açıklama Beyaz Saray'dan: Beklenen ateşkes 29 Ekim'de

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

Dere yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli, ona borçlu köylüsü çıktı
Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti

Kürsüdeki ismi görenler tanımakta zorlandı: Konuşması hayran bıraktı
Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu

Film sahnesi değil! Dev dalgalar canlı yayında muhabiri yuttu
Kenya'da inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olabilir

Ülkenin başkentinde facia! Dev bina yerle bir oldu
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor