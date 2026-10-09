Samsun Çarşamba'da kumar operasyonunda 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza uyguladı.

İş yeri sorumlusu S.G. (41) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, oyun masasında bulunan 17 bin 300 lira ile 50 avroya da el konuldu.

Kaynak: AA