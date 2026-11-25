Samsun Çarşamba'da kamyonet aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde saat 09.00 sıralarında kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, kasasındaki ahşap paneller yola savruldu ve trafik bir süre kontrollü sağlandı.
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Ahmet Akpınar yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Ahmet Akpınar'ın hakimiyetini yitirdiği 55 AYK 10 plakalı kamyonet, refüjündeki aydınlatma direğine çarptı. Kamyonetin kasasında yüklü bulunan ahşap paneller, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Ahmet Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, savrulan ahşap panellerin kaldırılması ve aracın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.