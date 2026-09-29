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Samsun Çarşamba'da iddiaya göre kamyonet traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı

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Samsun Çarşamba'da iddiaya göre kamyonet traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı
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Samsun Çarşamba'da iddiaya göre kamyonetin traktöre arkadan çarptığı kazada 2 sürücü de yaralandı. Samsun-Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralılar çevredeki hastanelerde tedaviye alındı, soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarptığı kazada her 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Samsun- Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Alaattin K.'nin kontrolündeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Ercan S.'nin kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı. Sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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