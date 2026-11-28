Samsun Çarşamba'da 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA