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Samsun Canik'te Yeşilay'ın etkinliğinde 70 öğrenci doğayla buluştu

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Samsun Canik'te Yeşilay'ın etkinliğinde 70 öğrenci doğayla buluştu
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Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği, Samsun'daki Macera Parkı'nda 70 öğrencinin katılımıyla 'Dijital Ekranların Ötesinde Sağlıklı Yaşam' etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler doğayla iç içe aktiviteler yaparak fiziksel hareketliliğin ve sosyal etkileşimin önemini deneyimledi.

Samsun'da Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, dijital ekranlardan uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği tarafından Canik 100. Yıl İlkokulu'ndan 70 öğrencinin katılımıyla Macera Parkı'nda "Dijital Ekranların Ötesinde Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe çeşitli aktiviteler yaparak fiziksel hareketliliğin ve sosyal etkileşimin önemini deneyimledi.

Çocukların dijital ekranlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmelerini teşvik etmek ve bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikle öğrencilerin okul dışında farklı deneyimler kazanması hedeflendi.

Kaynak: AA
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