Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, meskun mahalde havaya ateş eden iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sırasında 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1508 mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde meskun mahalde havaya ateş ederek genel güvenliğin tehlikeye atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, silahla havaya ateş eden 2 şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
Operasyonda 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1508 mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek