Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde, meskun mahalde havaya ateş eden iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sırasında 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1508 mermi ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde meskun mahalde havaya ateş ederek genel güvenliğin tehlikeye atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, silahla havaya ateş eden 2 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Operasyonda 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1508 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
