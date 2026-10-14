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Samsun Canik'te operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 14 sentetik hap ele geçirildi

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Samsun'un Canik ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin ikametinde 14 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 34 tabanca fişeğini ele geçirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Canik ilçesinde O.A. (36) ve N.A'nın (61) ikametinde arama yapan ekipler, 14 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 34 tabanca fişeğini ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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