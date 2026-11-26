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Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının yüzde 87'si tamamlandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılan yeni hizmet binasının yapımında sona gelindiğini belirtti.

Dört katlı ve 3 bin 166 metrekare kapalı alana sahip binanın Canik ve İlkadım ilçe jandarma komutanlıklarına hizmet vereceğini aktaran Sandıkçı, binada peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vatandaşların kamu hizmetlerine yerinde ulaşabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imize yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Canik Hükümet Konağı'nın da ilçeye kazandırıldığını hatırlatan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Merkezi Hükümet Yatırımları bünyesinde ilçemize kazandırdığımız Canik İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binamızın yapım çalışmaları devam ediyor. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü bu güzide merkezimiz, modern yapısı ve donatılarıyla Canik ilçemiz ve İlkadım ilçemize hizmet sunacak."

Sandıkçı, yeni hizmet binasının ilçeye ve Samsun'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni hizmet binasında gerçekleştirilen incelemeye Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA