Tokat'a Samsun'dan Kanalizasyon Desteği

Tokat Belediyesi, son zamanlarda etkili olan yoğun yağışların ardından kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısında kapsamlı kontrol, bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar, Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğünün araç, ekipman ve personel desteğiyle koordineli şekilde yürütülüyor.

Tokat Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği kapsamında Tokat'ın kanalizasyon altyapısının temizliği ve bakım çalışmalarına destek olmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü özel donanımlı kombine kanalizasyon aracını ve teknik ekibini Tokat'a gönderdi.

Yüksek basınçlı su püskürtme ve güçlü vakumlama özelliklerini bir arada sunan araçla, Tokat genelindeki kanalizasyon hatlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirilecek. Yüksek basınçlı su püskürtme sistemiyle hatlarda biriken çamur, kum, rüsubat ve yabancı maddeler temizlenirken, güçlü vakumlama sistemiyle ortaya çıkan atıklar hatlardan uzaklaştırılıyor.

Tokat Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği kapsamında kente gönderilen kombine kanalizasyon aracı, Tokat'ın altyapı hatlarında çalışmalara başladı. Araç ve beraberindeki ekip, şehir genelindeki kanalizasyon hatlarını baştan sona temizleyerek altyapının daha sağlıklı ve sorunsuz şekilde işletilmesine katkı sağlayacak.

Çalışmaların, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bünyesinde yer alan iller arasındaki dayanışma ve iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen aracın teknik özelliklerine dikkati çeken Yazıcıoğlu, "Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen, yüksek basınçlı su püskürtme ve güçlü vakumlama özelliklerini bir arada sunan özel donanımlı kombine kanalizasyon aracıyla şehrimizin tüm kanalizasyon hatlarını baştan sona temizleyeceğiz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında yer alan iller olarak birbirimize her zaman destek oluyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan, Tokat'ımıza bu özel donanımlı aracını ve ekibini gönderdi. Tokat'ımızın altyapısında temizlik ve bakım çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sayın Halit Doğan Başkanıma Tokat halkı adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA