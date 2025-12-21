Samsun Balkan Türkleri Derneği 38. yılını kutladı

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından, derneğin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Adem Tuğral, programda yaptığı konuşmada, Balkan Türkleri kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 38 yıldır faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Tuğral, "Asırlık Mübadil Lezzetler" projesi kapsamında hazırlanan yemek kitabının ikinci baskısının dağıtımına başlandığını, üçüncü baskı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda Balkan Türkleri oyunlarının artık halk oyunları yarışmalarında kendi adıyla sahnelenebileceğini ifade eden Tuğral, "Önümüzdeki yıldan itibaren yarışmalarda kendi oyunlarımızla yer alacağız." dedi.

Dayanışmanın artırılmasına yönelik yeni çalışmalar hakkında da bilgi veren Tuğral, her yıl temmuz ayında düzenlenen ata toprakları ziyaretlerinin bu yıl da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Programa, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçmiş dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Halil İnci, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'i temsilen Nakif Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da katıldı.

Konuşmaların ardından derneğin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla pasta kesildi. Program, Balkan ezgilerinden oluşan konserle devam etti.