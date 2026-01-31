Samsun'da ağaca çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen kazada, bir pikap ağaca çarparak tahribat yarattı. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
F.B'nin (18) kullandığı 55 AOT 648 plakalı pikap, Kalaycılı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan B.E. (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel