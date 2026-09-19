Samsun Bafra'da minibüs Kızılırmak Seddesi'ne devrildi, 2 kişi yaralandı

Samsun Bafra'da minibüs Kızılırmak Seddesi'ne devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün Kızılırmak Seddesi'ne devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı; araçta sıkışan sürücü ve bir yolcu ekiplerce çıkarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fahri Yıldırım (56) idaresindeki 55 C 5182 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda Kızılırmak Seddesi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile minibüste bulunan Yılmaz Çakır (62) ekiplerce çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA