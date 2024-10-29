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Samsun Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri, resim sergisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet'in toplumsal güvenlik projesi olduğunu vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlandı.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı'nda açılan resim sergisinin gezilmesinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlama programına geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet'in bütün faziletlerinin yanında büyük bir toplumsal güvenlik projesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in hem millet hem birey olarak varlıklarının sigortası olduğunu vurgulayan Altınpınar, "Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimizle her zamanki günden daha fazla kenetlenme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'i kuran öncülerin, Bafralıların ve tüm Türkiye'nin bayramını kutlarım." dedi.

Şiirler okunup halk oyunları gösterileri sunulan törende şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek tarafından plaketleri verdi.

Programa Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Bafra Askerlik Şube Başkanlığı Piyade Albay Evren Esin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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