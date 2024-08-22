Samsun Ayvacık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kenevir ekimi yaptığı tespit edilen Ü.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce zanlının adresine yapılan operasyonda, 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.