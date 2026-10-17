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Samsun Atakum'da yemek asansörü kabiniyle 4. kattan düşen garson Oğuzhan Şanlı öldü

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Samsun Atakum'da yemek asansörü kabiniyle 4. kattan düşen garson Oğuzhan Şanlı öldü
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Atakum'un İncesu Yalı Mahallesi'ndeki restoranda garson Oğuzhan Şanlı, 4'üncü kattaki yemek servis asansörünün kabiniyle zemine düştü. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 31 yaşındaki Şanlı, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi; polis soruşturma başlattı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir restoranda, 4'üncü kattaki yemek servis asansörünün kabiniyle birlikte zemine düşen garson Oğuzhan Şanlı (31), hayatını kaybetti.

Olay, İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Oğuzhan Şanlı, iddiaya göre 4'üncü kattaki yemek servis asansörünün kabiniyle birlikte zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şanlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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