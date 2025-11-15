Haberler

Samsun Atakum'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte soruşturma sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait iş yerinde alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Y.E.K. (20), E.E.Ç. (21) ve A.K. (22) iş yerinin önünde silahla yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kavgaya karışan N.C.A. (22), R.A. (17), E.Ö. (21), E.A.T. (21) ve F.K. (16) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 2 ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
