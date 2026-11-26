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Samsun'un Atakum ilçesinde seyyar satıcıyı darbeden kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.B'nin (23) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan incelemede şüphelinin 11 suç kaydının olduğu belirlendi.

Öte yandan, zanlının seyyar satıcıyı darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir kahvehanenin önünde bisikletiyle bekleyen A.G'yi yanına gelen E.B'nin darbettiği, A.G'nin yere düştüğü anlar yer alıyor.

Seyyar satıcılık yapan ve sağlık sorunları olduğu belirtilen A.G. (34), Atakent Mahallesi 3130 Sokak'ta 2 gün önce tanımadığı bir kişinin kendisini darbettiğini, yere düştüğü sırada başını kaldırıma çarptığını belirterek şikayetçi olmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kilometrelik alanda 63 kamerayı inceleyerek belirlenen şüpheli E.B'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA