Haberler

Samsun Atakum'da A.İ., husumetlisi T.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da A.İ., husumetlisi T.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakum'da A.İ. (21), aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. (20) ile tartıştı. Tartışmada T.K., A.İ.'yi sol bacağından bıçakla yaraladı; yaralı hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde A.İ. (21), husumetlisi T.K. (20) tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında kız meselesin nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. ile A.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.K., bıçakla A.İ.'yi sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada

Vefanın böylesi! Yanına gidip boynuna sarıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

"Bakan istifa edecek" diyen gazeteci hakkında karar verildi
Samsun'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü! Kiloluk palamutun tanesi 90 TL'ye indi

Balıkçı 'bedava' dedi! Palamut 90 TL'ye düştü, kapış kapış
Eylül sonunda Fethiye'de deniz suyu 28 derece! Ölüdeniz sahilleri tatilcilerle doldu

Eylül bitiyor ama deniz hâlâ 28 derece! Sahiller akın akın doldu
İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor

İstanbul'da dev operasyon! 150'den fazla tutuklama var
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi

Salah oturunca meşhur olmuştu! Son iddia bomba
Bu fotoğrafın anlamı çok başka! Mbappe'nin Arda Güler'in formasına bakışına dikkat

Fotoğrafı görenler aynı detaya takıldı

Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli

"İddialar doğruysa hemen istifa etmeli"