Samsun Atakum'da 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA