Samsun Atakum'da 112'de görevli acil tıp teknisyeni balkondan düşüp öldü

Samsun Atakum'da 112'de görevli acil tıp teknisyeni balkondan düşüp öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Atakum ilçesinde beşinci kattaki dairesinin balkonunda dengesini kaybeden acil tıp teknisyeni düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri teknisyenin öldüğünü belirledi; teknisyenin 112'de görev yaptığı öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde balkondan düşen acil tıp teknisyeni yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi İzmir Caddesi'nde beşinci kattaki dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybeden Sinan Keleş (39) düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keleş'in 112'de acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA