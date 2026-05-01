Samsun-Asarcık yolunda heyelan: Ulaşım kontrollü
Samsun-Asarcık kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bölgede etkili olan sağanak dolayısıyla Samsun-Asarcık kara yolu Yılanlı Dere mevkisinde meydana gelen heyelan sonrası kaya parçaları yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yolda başlatılan temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA / Meryem Argüç