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Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Ankara kara yolunda, 2'si kamyon 8 araç kazaya karıştı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN- Ankara kara yolunda, 2'si kamyon 8 araç kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan yolda 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun- Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 2'si kamyon, 6 araç daha kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonlardan birinin kasasındaki buğdaylar yola döküldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tek şeritten sağlandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Tragger, Ankara, Samsun, Kaza, Güncel, Haberler

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