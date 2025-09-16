Haberler

Samsun Alaçam'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Samsun Alaçam'da İlköğretim Haftası Kutlandı
Alaçam'da düzenlenen 'İlköğretim Haftası' programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, yeni eğitim yılı için hayırlı temennilerde bulunuldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Alaçam Resai Aydın İlkokulu bahçesindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Fatih Kayabaşı, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Programa, Kaymakam Kayabaşı ile İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

