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Samsun Alaçam'da Geyikkoşan Mesire Alanı'nda Çevre Düzenleme ve Gezi Yolu Çalışması Tamamlandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, çevre düzenleme ve gezi yolu çalışması tamamlandı. Alaçam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mesire alanı temiz ve bakımlı hale getirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, çevre düzenleme ve gezi yolu çalışması tamamlandı.

Alaçam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Geyikkoşan Mesire Alanı'nda bakım, çevre düzenleme ve gezi yolu çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Geyikkoşan Mesire Alanı'nın her daim temiz ve bakımlı olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz tarafından mesire alanındaki yabani otlar temizlenip gezi yolu çalışması yapıldı. Vatandaşlarımız için her geçen gün daha güzel hizmet verebilmek adına çalışıyoruz. Geyikkoşan Mesire Alanı'mız sadece Alaçamlılar için değil, tüm vatandaşlarımız için önemli bir rekreasyon alanı. Burayı daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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