Samsun Alaçam'da Gençlik Merkezi El Sanatları Sergisi
Samsun Alaçam'da Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan el sanatları atölyesinde yapılan çalışmalar el sanatları sergisinde sergilendi.
Alaçam anneler parkı sosyal tesisinde açılan sergide, Alaçam Gençlik Merkezi'nde yapılan rölyef, ahşap boyama, mısır kabuğu örme, bambu, sepet örücülüğü takı tasarım, rafya teknikleriyle hazırlanan el emeği birçok ürün beğeniye sunuldu.
Sergi açılışına, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.