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Tatvan'da şampuan şişelerinde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tatvan'da şampuan şişelerinde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin otel odasına düzenlediği operasyonda, şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin otel odasına düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesindeki bir otele operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu kişinin kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, şampuan şişeleri içerisine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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