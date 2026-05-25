SAMKON Genel Başkanı Aşcı, selden zarar gören Havza'yı ziyaret etti

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetimi, selin zarar verdiği Havza'yı ziyaret etti.

Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçe hakkında bilgi alarak Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüştü.

Taşkının yaşandığı Hacı Osman Deresi bölgesindeki çalışmaları inceleyen heyet, Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya teşriflerinin 107. yıldönümü nedeni ile Havza Atatürk Evini ziyaret etti.

Samsun ve Havza'nın Cumhuriyet için önemine vurgu yaparak, "Milli mücadelenin başladığı Samsun ve milli mücadelenin şekillendiği Havza, Cumhuriyet tarihimizin başlangıç taşlarıdır. Tüm Havzalı hemşerimizin bu gurur günü kutluyor ve bir kez daha selden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.