Samiri Yahudilerinin Hamursuz Bayramı - Haberler

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Samiri Yahudilerinin Hamursuz Bayramı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Ortadoğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiri Yahudiler, Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Gerizim Dağı'nda dini ayin eşliğinde kutladı.

Ortadoğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiri Yahudiler, Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Gerizim Dağı'nda dini ayin eşliğinde kutladı. Samiriler, diğer bayramlarında olduğu gibi kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na beyaz entari ve kırmızı fesleriyle çıkarak, gün doğumuna kadar ibadet etti.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Hamursuz Bayramı, Toros Dağları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Haberler

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