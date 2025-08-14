Sami Yusuf'un İstanbul Konseri Gelirlerinden Filistin'e Destek

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un İstanbul konserinin gelirinden belirli bir kısmı Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans iş birliğinde düzenlenecek konser, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirecek.

Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirecek.

Sami Yusuf, konser öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarına video kaydıyla seslendi. Sanatçı, mesajında albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtiğini vurgulayarak, "Merhaba İstanbul, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sizlerle buluşmayı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Konser gelirlerinin bir kısmı Gazze'ye bağışlanacak

Ünlü sanatçının İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği özel konseri, anlamlı bir sosyal sorumluluğu da üstlenecek.

Sanatçı ve organizasyon şirketi Anadolu PSM, Sis Production ve Kalyon Ajans, konser gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacağını açıkladı.

Konserin biletleri Bubilet, iTicket ve Biletix üzerinden satın alınabiliyor.