Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserler Kocaali'de sergilenmeye başlandı. Ayrıca belediye, Engelliler Haftası kapsamında özel bireylere doğum günü sürprizi yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (SAMEK) yıl sonu sergisi Kocaali'de açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaali SAMEK'te yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına, Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, Kocaali Halk Eğitim Merkezi Müdürü Neşet Gürel, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.

32 farklı branşta eğitimlerin verildiği merkezde giyimden seramiğe, ahşap süslemeden geleneksel el nakışlarına kadar birçok alanda hazırlanan çalışmalar sergide yer aldı.

Kılınçkaya, 779 kursiyerin ve 12 usta öğreticiyle çabanın, gayretin, emeğin sonucunda elde edilen ürünleri görmek için toplandıklarını belirterek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Yüzücü, kursiyerlerin çok değerli iş yaptığını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden özel bireylere doğum günü sürprizi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında mayıs ayında doğan özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen aile ziyaretlerinde, doğum günü pastaları kesildi, özel bireylerle keyifli anlar paylaşıldı.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde özel bireylerin mutluluğuna ortak olunurken, aileler de sürpriz dolayısıyla Büyükşehir görevlilerine personellerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
