Aytepe'nin Mor Çiçekleri Arıları Ağırlıyor
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Samanlı Dağları'nın Aytepe mevkisinde açan mor çiçekler, nektar arayan arı ve böcekleri ağırlıyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Samanlı Dağları'nın Aytepe mevkisinde açan mor çiçekler, nektar arayan arı ve böcekleri ağırlıyor.
Çiçekler arasında dolaşan bombus arısı ile havada asılı kalarak beslenen uzun hortumlu güve türü, objektiflere yansıdı.
Yaz mevsiminde doğanın sunduğu renkli görüntüler, Aytepe'de kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA