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Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, depremzedelerle görüştü

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Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, konteyner kentlerde barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, konteyner kentlerde barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Aksu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye kurulan konteyner kentlerde inceleme yaptı.

Afetzedelerle sohbet eden Aksu, talepleri dinledi.

Kaymakam Aksu, bir araya geldiği çocuklara da bisiklet hediye etti.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Kahramanmaraş Mehmet Aksu Güncel Haberler

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