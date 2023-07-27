Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, depremzedelerle görüştü

Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, konteyner kentlerde barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, konteyner kentlerde barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Aksu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye kurulan konteyner kentlerde inceleme yaptı.

Afetzedelerle sohbet eden Aksu, talepleri dinledi.

Kaymakam Aksu, bir araya geldiği çocuklara da bisiklet hediye etti.