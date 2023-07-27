Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, depremzedelerle görüştü
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Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, konteyner kentlerde barınan depremzedelerle bir araya geldi.
Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, konteyner kentlerde barınan depremzedelerle bir araya geldi.
Aksu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye kurulan konteyner kentlerde inceleme yaptı.
Afetzedelerle sohbet eden Aksu, talepleri dinledi.
Kaymakam Aksu, bir araya geldiği çocuklara da bisiklet hediye etti.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel