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Samandağ ilçesinde 2 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Ağustos-7 Eylül'de ilçenin farklı yerlerinde çeşitli uygulamalar yaptı.

Ekipler uygulamalarda 4 bin 180 kişiyi kontrol etti, 1809 aracı trafik yönünden inceledi.

Denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Hükümlüler cezaevine gönderildi, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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