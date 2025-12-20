Samandağ'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sürücüsü otomobilinin motor kısmında kedi sesi duyduktan sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtararak sağlığına kavuşturdu ve doğal ortamına bıraktı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi'nde otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi yapılan kontrollerin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel