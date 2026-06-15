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Hatay'da serada kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir serada kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 148 kök kenevir, 320 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serada kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöğürlü Mahallesi'ndeki seraya operasyon düzenledi.

Adreste 148 kök kenevir, 320 gram esrar ve tabanca ele geçiren ekipler, Z.D, A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Z.D. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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