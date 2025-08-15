Samandağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samandağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz bir köpek tarafından saldırıya uğrayan 10 yaşındaki çocuk, çeşitli yerlerinden yaralandı. Halasını ziyaret ederken meydana gelen olayda, çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde halasını ziyaret etmek için giden Ayaz Düzel, Kurtderesi Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan Düzel, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırıda yaralanan çocuğun teyzesi Yeliz Düzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden sahipsiz köpeklerin toplatılması için yardım istediğini söyledi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
