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HATAY'ın Samandağ ilçesinde kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren C.C. isimli kadın, denemek için parmağına taktığı 32 bin TL değerindeki altın yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli kadın gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçedeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine müşteri olarak gelen C.C., alyanslara bakmak istedi. C.C., 32 bin TL değerinde, 5 gram ağırlığındaki 22 ayar altın yüzüğü parmağına taktı, ardından da el çabukluğuyla çalıp, iş yerinden ayrıldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çalınan yüzük de ele geçirildi. Yüzük iş yeri sahibine teslim edildi.

C.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı