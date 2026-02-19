Haberler

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Vakıflı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Hikmet Say -
