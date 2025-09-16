Haberler

Samandağ'da İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak yeni eğitim öğretim yılı için hayırlı dileklerde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Meydan Azize Süleyman Yalçın İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Yaşar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
