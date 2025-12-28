Hatay'da güneşli havanın keyfini sörf yaparak çıkardılar

HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşli havanın etkisiyle sahillerde hareketlilik yaşanırken bir grup genç, denizde sörf yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sahile gelenlerin bir kısmı deniz manzarasına karşı oturarak sohbet ederken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı. Hafif dalgalı denizi değerlendiren bazı gençler ise sörf yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.