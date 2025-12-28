Haberler

Hatay'da güneşli havanın keyfini sörf yaparak çıkardılar

Hatay'da güneşli havanın keyfini sörf yaparak çıkardılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşli havanın etkisiyle sahillerde hareketlilik yaşandı. Gençler, hafif dalgalı denizde sörf yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşli havanın etkisiyle sahillerde hareketlilik yaşanırken bir grup genç, denizde sörf yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sahile gelenlerin bir kısmı deniz manzarasına karşı oturarak sohbet ederken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı. Hafif dalgalı denizi değerlendiren bazı gençler ise sörf yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı