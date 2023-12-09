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Samandağ'da çıkan hortum seraları yerle bir etti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan hortum seraları yerle bir etti, ağaçları kökünden söktü ve bir okulun çatısına da zarar verdi.

Samandağ'da çıkan hortum seraları yerle bir etti

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HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan hortum seraları yerle bir etti, ağaçları kökünden söktü ve bir okulun çatısına da zarar verdi.

İlçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde oluşan hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Şiddetli hortum seraların örtülerini parçalarken zeytin ağaçlarını da kökünden kopardı. Hortum aynı bölgede bulunan bir lisenin çatısına zarar verdi.

Serası yerle bir olan Selva Arslan, "Üç dönüm arazide seram vardı hortum hepsini yok etti. Şuan zor durumdayım. Bir tane seram kalmadı ne yapacağımı bilmiyorum, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Başka bir seranın sahibi Ülker Şimşek ise, "Sabah saat beş sıralarında hortum çıktı haberimiz yoktu. Ahırı olan komşularım hayvanlarına bakmaya gittiğinde bizim serayı gördükten sonra haber verdiler. Seramızın yanına gelince yerle bir olduğunu gördük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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