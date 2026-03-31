Hatay'da çakalların saldırdığı 13 koyun telef oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çakalların gece saatlerinde bir ağıla saldırması sonucu 13 koyun telef oldu. Olay, Tekebaşı Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Esen'in yaşadığı bölgede meydana geldi.
Kaynak: AA / Hikmet Say