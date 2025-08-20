Samandağ'da Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 20 yaşındaki Hasan Güngör, dalgalarla sürüklenerek boğuldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize giren Hasan Güngör (20), dalgalarla açığa sürüklenerek boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi. Denize giren Hasan Güngör, bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenirken, suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Güngör, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
