Hatay'da Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan ayinde, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan birlik ve beraberlik mesajları vererek huzur ve barış için dua etti.

Maşalyan, ayindeki konuşmasında, "Masum insanların çektikleri acıları hissediyoruz. Tüm dünyaya barış diliyoruz." dedi.

Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da zor dönemden geçen ülkeler için barış mesajı verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Hikmet Say
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz

Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

