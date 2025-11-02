Samandağ'da Artan Trafik Kazalarına Dikkat Çekmek İçin Eylem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir grup, yeni çevre yolunda artan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu 2 dakikalığına trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kazaların önlenmesi için yetkililerden çözüm talep edildi.
İlçede yaşayan bir grup, yeni çevre yolunda artan trafik kazalarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Sosyal medyada yaptıkları duyurunun ardından yolda toplananlar, araç trafiğinin 2 dakikalığına durmasına neden oldu. Basın açıklaması yapan grup, kazalara karşı önlem alınmasını istedi. Araç sürücüleri ise bir süre eylemin tamamlanmasını bekledi. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.