Samandağ'da Artan Trafik Kazalarına Dikkat Çekmek İçin Eylem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir grup, yeni çevre yolunda artan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu 2 dakikalığına trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kazaların önlenmesi için yetkililerden çözüm talep edildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yeni çevre yolunda son zamanlarda artan trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen bir grup, önlem alınması için yolu 2 dakikalığına trafiğe kapatarak eylem yaptı.

İlçede yaşayan bir grup, yeni çevre yolunda artan trafik kazalarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Sosyal medyada yaptıkları duyurunun ardından yolda toplananlar, araç trafiğinin 2 dakikalığına durmasına neden oldu. Basın açıklaması yapan grup, kazalara karşı önlem alınmasını istedi. Araç sürücüleri ise bir süre eylemin tamamlanmasını bekledi. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
