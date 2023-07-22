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Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Alabileceğinden çok fazla yük alan kamyonun saman balyalarını kasasına sabitlemediği ve sallanarak trafikte gittiği anlar, karayolunda seyir halinde olan diğer sürücüleri korkuttu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde, kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alabileceğinden çok fazla yük alan kamyonun saman balyalarını kasasına sabitlemediği ve sallanarak trafikte gittiği anlar, karayolunda seyir halinde olan diğer sürücüleri korkuttu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Keserci - Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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