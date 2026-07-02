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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

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Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı yakınındaki bir kafede meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayın nedeni henüz açıklanmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi.

Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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