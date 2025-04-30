Şam'ın Güneyinde Dürzi Gruplar ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 11 Ölü
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, Sahnaya semtinde güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
? Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.
?Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.
? Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.
Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ?Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.