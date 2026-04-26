Şam'daki Tadamon katliamının faili Yusuf'un itiraf görüntüleri yayımlandı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde 2013 yılında gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'un itiraf görüntüleri yayımlandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan görüntülerde, Yusuf'un itiraflarına yer verildi.

Yayımlanan video kaydında Yusuf, kendisini devrik rejim döneminde güvenlik birimlerinde görev yapmış biri olarak tanıtıyor.

Yusuf, istihbarat birimlerine bağlı olarak görev yaptığını, 2004 yılında askeri hizmete başladığını ve zamanla astsubay rütbesine kadar yükseldiğini söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan katliam anına ait videodaki kişinin kendisi olduğunu doğrulayan Yusuf, söz konusu olayın Suriye'deki krizin ilk dönemlerine ait olduğunu ifade ediyor.

Olayların yaşandığı dönemde Ulusal Savunma Güçleri'nden bir kişiyle birlikte hareket ettiğini belirten Yusuf, yaklaşık 40 kişinin "terörle bağlantılı" oldukları iddiasıyla gözaltına alındığını ve bir alana götürüldüğünü anlatıyor.

İtiraf videosunda Yusuf, söz konusu katliamı anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

"Onları bir çukura götürdük. Çukur hazırdı. Bazen çukura inmelerini bekleyip ateş ediyordum, bazen de çukura girmeden vuruyordum. Bu şekilde hepsini öldürdük. İşimiz bittikten sonra altlarına lastikler koyduk, üstlerine de lastikler yerleştirip ateşe verdik ki bölgede koku yayılmasın. Üzerlerine toprak attık ve çukuru ertesi gün tamamen kapattık."

Bu eylemleri kendi kararıyla gerçekleştirdiğini öne süren Yusuf, hedef alınan kişilerin genellikle haklarında ihbar bulunan ya da silahlı gruplarla bağlantılı oldukları iddia edilen kişiler olduğunu savunarak, "Bize 'şu kişiyi getir' deniyordu. Hakkında bilgi olan ya da ihbar edilen kişiler oluyordu. Bu bilgilere dayanarak hareket ediyorduk." ifadelerini kullanıyor.

Şam'da 16 Nisan 2013'te, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivilin Esed güçleri tarafından infaz edilerek çukura atılıp yakıldığı ortaya çıkmıştı. Görüntüleri 2022 yılında ortaya çıkan ve "Tadamon katliamı" olarak adlandırılan olay, Suriye savaşının en kanlı hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.